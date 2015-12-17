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حظك اليوم برج الحمل يوم الخميس 2015/12/17

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حظك اليوم برج الحمل يوم الخميس 2015/12/17 حظك اليوم برج الحمل يوم الخميس 2015/12/17
برج الحمل على الصعيد المهني:
>والديك، وخاصة والدتك ستلعب دورًا مهما فى ما يخص حياتك المهنية سواء كانوا معكم فى الحياة أو لا. ربما الحكايات الحكيمة التى كنت تسمعهم منهم ستخطر ببالك وتمنحك المشورة المهنية اللازمة والتى تحتاجها الآن.

برج الحمل على الصعيد العاطفي:
>تشعر بالإحباط بشأن بعض جوانب حياتك العاطفية اليوم، ولكن الجانب المتفائل منك لن يسمح لك بأن تفقد الأمل. أنت حريص على أن تتحلى بالطاقة الإيجابية وهو ما تحتاجه الآن، وحاول أن تتحدث بشأن ما يقلقك مع صديق مقرب ومخلص.

على الصعيد الصحى:
>من يعانون من مشاكل فى القلب وارتفاع ضغط الدم من مواليد هذا البرج من المرجح أن يخطون خطوة إيجابية ويتحسنون بالعلاج، وهذا من شأنه أن يمنحهم الأمل للشفاء من المشاكل لفترة طويلة، لذلك عليهم الاستمرار فى العلاج وايلاء اهتمامًا خاصًا بالنظام الغذائى الخاص بهم ويتجنبوا الأطعمة المقلية بشكل صارم.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:
>تحاول طوال الوقت أن تقنع نفسك بأنه ليس لديك أى ميول انتهازية ولكن الحقيقة هو أنك لديك بالفعل تلك الميول، ولكن هذا شيء غير سيء، وحان الوقت للاعتراف بكل ما تملك من مهارات.

لا مشكلة فى أن يشعر الناس بأنك غامض، فأنت بالفعل معقد من الداخل ولكن هذا يعنى أنك شخص مثير للاهتمام فلا تشعر بالذنب.

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مصر 365

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