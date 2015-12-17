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حظك اليوم برج الجدى الخميس 2015/12/17

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حظك اليوم برج الجدى الخميس 2015/12/17 حظك اليوم برج الجدى الخميس 2015/12/17

لبرج الجدى:
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على الصعيد المهنى:


>للأسف مازالت السحابة السوداء تخيم على هذا البرج، فعلى المستوى العملى والمهنى سيشهدون تراجعا ملحوظا لا يستطيعون التحكم فيه أو الرجوع إلى مستواهم الطبيعى فى هذه الأيام.
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على الصعيد العاطفي:


>الحب وحده سيكون مفتاح الأمل بالنسبة لكم، لذلك تمسك بشريك حياتك وحاول أن يكون طوق النجاة لك من أى مشاكل تمر بها.
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على الصعيد الصحى:


>على عكس المؤشرات التى توقعات الفترات السابقة تراجع ملحوظ فى صحتك وحالتك النفسية، سيكون هذا اليوم بداية لارتفاع معدلات الصحة بالنسبة لك.
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توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:


>الفترة المقبلة من اصعب الفترات ولا يمكن أن يتجاوزوها بدون الصبر والمقاومة لأى مشاعر إحباط أو يأس يتعرضون لها.

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