حظك اليوم برج الجدى الخميس 2015/12/17

حظك اليوم لبرج الجدى:
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على الصعيد المهنى:
>للأسف مازالت السحابة السوداء تخيم على هذا البرج، فعلى المستوى العملى والمهنى سيشهدون تراجعا ملحوظا لا يستطيعون التحكم فيه أو الرجوع إلى مستواهم الطبيعى فى هذه الأيام.
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على الصعيد العاطفي:
>الحب وحده سيكون مفتاح الأمل بالنسبة لكم، لذلك تمسك بشريك حياتك وحاول أن يكون طوق النجاة لك من أى مشاكل تمر بها.
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على الصعيد الصحى:
>على عكس المؤشرات التى توقعات الفترات السابقة تراجع ملحوظ فى صحتك وحالتك النفسية، سيكون هذا اليوم بداية لارتفاع معدلات الصحة بالنسبة لك.
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توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:
>الفترة المقبلة من اصعب الفترات ولا يمكن أن يتجاوزوها بدون الصبر والمقاومة لأى مشاعر إحباط أو يأس يتعرضون لها.
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