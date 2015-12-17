حظك اليوم برج الدلو يوم الخميس 2015/12/17

حظك اليوم لبرج الدلو :

>على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>أخرج من حالة الاكتئاب التى تمر بها هذه الأيام، وحاول أن تبتسم للحياة حتى تبتسم لك، وتأكد ان برجك هذا اليوم سيكون فى أبهى وأزهى حالته وستساعدك الظروف على التفاؤل.>التفاؤل والأمل سينتابك هذه الفترات فلا تيأس حتى إذا مريت بحالة من الجمود العاطفى مع شريك حياتك، وتأكد تمامًا أنه يوم حظك حتى على المستوى العاطفى.>بالنسبة لحالتك الصحية فمن المتوقع أن تتمتع بصحة جيدة هذه الأيام، لكن أحرص دائما على الخضوع للفحص حتى تستطيع من السيطرة على أى حالة سيئة من البداية.>الأيام المقبلة هى الأفضل بالنسبة لك لذلك استعد لتقتنص أى فرصة تمر أمامك ولا تدع مشاكل الفترة السابقة تسيطر عليك.