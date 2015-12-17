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حظك اليوم برج الدلو يوم الخميس 2015/12/17

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حظك اليوم برج الدلو يوم الخميس 2015/12/17 حظك اليوم برج الدلو يوم الخميس 2015/12/17

لبرج الدلو :
>على الصعيد المهني:


>أخرج من حالة الاكتئاب التى تمر بها هذه الأيام، وحاول أن تبتسم للحياة حتى تبتسم لك، وتأكد ان برجك هذا اليوم سيكون فى أبهى وأزهى حالته وستساعدك الظروف على التفاؤل.
>

على الصعيد العاطفي:


>التفاؤل والأمل سينتابك هذه الفترات فلا تيأس حتى إذا مريت بحالة من الجمود العاطفى مع شريك حياتك، وتأكد تمامًا أنه يوم حظك حتى على المستوى العاطفى.

على الصعيد الصحي:


>بالنسبة لحالتك الصحية فمن المتوقع أن تتمتع بصحة جيدة هذه الأيام، لكن أحرص دائما على الخضوع للفحص حتى تستطيع من السيطرة على أى حالة سيئة من البداية.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:


>الأيام المقبلة هى الأفضل بالنسبة لك لذلك استعد لتقتنص أى فرصة تمر أمامك ولا تدع مشاكل الفترة السابقة تسيطر عليك.

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مصر 365

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