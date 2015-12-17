أخبار عاجلة

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأحد 9 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد يغازل يسرا اللوزي ... دي ممرضة أومال مين يبقى سفير النوايا الحسنة -
أتلانتا يفقد نقطتين في الصراع على المقعد الأوروبي -
بث مباشر.. «برشلونة Vs ملجا» في الدوري الإسباني -
بث مباشر.. «يوفنتوس ►◄ كييفو فيرونا» في الدوري الإيطالي -
تشيلسي يواصل زحفه نحو «البريمير ليج» بإسقاط بورنموث بثلاثية -
البايرن يكتسح دورتموند برباعية ويواصل صدارة «البوندسليجا» -
هيجواين وديبالا يقودان اليوفي أمام كييفو في «الكالتشيو» -
«MSN» يقودون هجوم البارسا أمام ملجا -
بيبي أول ضحايا ديربي مدريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الحوت يوم الخميس 2015/12/17

Google+ Print
حظك اليوم برج الحوت يوم الخميس 2015/12/17 حظك اليوم برج الحوت يوم الخميس 2015/12/17

تحاول السيطرة قدر الإمكان على كل الظروف السيئة المحيطة، حتى لا يكون لها تأثير فيما عليك فى العمل، فالأوضاع المُحيطة بك رغم أنها غير مُشجعة إلا أنك تجتهد بقدر كبير حتى تحقق حلمك.
> على الصعيد العاطفى
>علاقتك بالحبيب جيدة أو على ما يرام، إلا أنك من الممكن أن تجعلها أفضل من ذلك ببعض التصرفات البسيطة التى تجعلك تحل كل الأزمات النفسية التى يمر بها الشريك الآن، وكذلك المشاكل التى تشوب علاقتك به.
>على المستوى الصحى
>وضعك الصحى غير جيد بشكل عام، ولكن لا تضغط على نفسك فى العمل، لأن هذا سيعرضك لكثير من الأزمات الصحية فى القريب العاجل، فلا تلقى بنفسك فى التهلكة، وأحرص على صحتك.
>توقعات علماء الفلك لك
>على الرغم من أن هذا العام كان غير جيد على أصحاب هذا البرج، إلا أنه من المتوقع أن يكون القادم أفضل بكثير من 2015، وأن 2016 ستكون جيدة على كل المستويات.


>
'); } }); } catch (e) { } } return false; }); });

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأحد 9 أبريل 2017 مع ماغي فرح

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأحد 9 أبريل 2017 مع ماغي فرح

حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى