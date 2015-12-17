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أحمد بان: الإخوان ستدفع بـ"ميليشيات مسلحة" فى ذكرى 25 يناير

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أحمد بان: الإخوان ستدفع بـ"ميليشيات مسلحة" فى ذكرى 25 يناير أحمد بان: الإخوان ستدفع بـ"ميليشيات مسلحة" فى ذكرى 25 يناير
قال أحمد بان، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إن جماعة الإخوان ستدفع بميليشيات مسلحة فى ذكرى ثورة 25 يناير، تستهدف إطلاق النار وإحداث أعمال عنف وشغب بالشارع المصرى.

وأضاف "بان"، خلال لقاء له ببرنامج "ساعة من "، المذاع على قناة "الغد" العربي ، مع الإعلامي محمد المغربى، :"توجد مجموعات إخوانية تعيد تقييم تجربة الجماعة السياسية مع إعادة النظر فى كل ما يتعلق بسياسة جماعة الإخوان فى الداخل والخارج".

وأضاف "بان" ،أن الدولة لم تواجه فكر الجماعة أو سياستها بشكل حقيقى، لكنها اكتفت بمطاردة عناصر الإخوان أمنياً أملاً فى القضاء عليها.
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