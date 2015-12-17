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"المصرية للقاحات" تواجه فيرس "الجديرى المائى" باستيراد 20 ألف مصل

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"المصرية للقاحات" تواجه فيرس "الجديرى المائى" باستيراد 20 ألف مصل "المصرية للقاحات" تواجه فيرس "الجديرى المائى" باستيراد 20 ألف مصل
أكد الدكتور نبيل الببلاوى رئيس الشركة المصرية للأمصال اللقاحات "فاكسيرا " استيراد 20 ألف مصل لمواجهة فيرس الجديرى المائى بين تلاميذ المدارس.

وقال الدكتور الدكتور نبيل الببلاوى رئيس الشركة المصرية للأمصال اللقاحات فاكسيرا فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن طعوم الجديرى المائى متوفرة بأسعار مرتفعة فى السوق تصل إلى 300 جنية للطعم الواحد وهو ما يدفع العديد من الدول إلى عدم إدراجها ضمن برامج الطعوم الإجبارية.

يذكر أن الجديرى المائى هو أحد الأمراض الفيروسية المعدية، ويتسبب عن طريق التأثر بأحد الفيروسات المعروف باسم «VZV»، وهو من الأمراض الشائعة بين الأطفال ، خاصة تحت عمر 12 سنة، ولكنه يصيب البالغين.


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