محافظ القليوبية: الانتهاء من توصيل الصرف الصحى لـ30 % من قرى المحافظة

أكد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية أنه تم الانتهاء من توصيل الصرف الصحى لــ30% من القرى بالمحافظة، مشيرا إلى أن 80% من قرى المحافظة كانت تعانى من عدم وجود صرف صحى وهو أمر كان غاية فى الخطورة، ويجرى حاليا إعادة تصحيح الأوضاع وأنه تم البدء فى تدبير الاعتمادات اللازمة للانتهاء من الـ50% الباقية.

وقال عبد الظاهر: إن المحافظة تعانى من نقص فى كمية المياه المنتجة فهى تنتج نصف مليون متر مكعب مياه فقط وجزء منها ارتوازى، وهى لا تكفى سكان المحافظة الذى يقدر بستة ملايين نسمة وتم التنسيق بين المحافظة والوزارات المعنية وتم زيادة الاعتمادات المخصصة لمشروعات المياه، وسيتم دخول 13 محطة كومباكت للخدمة الطاقة الإنتاجية للمحطة 90 لتر/ث إضافة إلى إنشاء محطة جديدة للمياه بسرياقوس بطاقة إنتاجية سعة 145 ألف م3 يوم، بتكلفة 180 مليون جنيه، وتم تسليم الموقع لشركة المقاولين العرب وتم البدء فى العمل.

وأضاف المحافظ أنه يجرى أيضا عمل توسعات لعدد 4 محطات مياه أخرى لمضاعفة الطاقة الإنتاجية بكل من محطة مياه شبين القناطر والعبادلة بطوخ وكوم أشفين بقليوب والزراعة ببنها، وسوف يؤدى ذلك إلى زيادة الطاقة المنتجة للمياه على مستوى المحافظة بما يغطى احتياجات المواطنين كما يتم التنسيق لتوفير الأراضى اللازمة لإنشاء محطات مياه فى كفرشكر وميت عاصم وكفر الجزار ببنها وأبو الغيط والمنيرة بالقناطر الخيرية.