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بالصور.. مدير أمن المنوفية يتفقد منافذ السلع الغذائية بشبين الكوم

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بالصور.. مدير أمن المنوفية يتفقد منافذ السلع الغذائية بشبين الكوم بالصور.. مدير أمن المنوفية يتفقد منافذ السلع الغذائية بشبين الكوم
تفقد اليوم اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، منافذ أمان لبيع السلع الغذائية بجوار قسم شرطة شبين الكوم وآخر بجوار إدارة المرور، واطمأن مدير اللأمن على مستوى الخدمات المقدمة للجمهور وأن تكون الأسعار مخفضة.

كما تفقد مدير الأمن إدارة مرور شبين الكوم ومكتب خدمة المواطنين بها، وكذلك الخدمات بديوان المديرية ومكتب خدمة المواطنين بها، ووجه بضرورة مراعاة حقوق الإنسان وحسن استقبال المواطنين.
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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