مديرية الطب البيطرى بكفر الشيخ: إصابة عدد من الماشية بالبروسيلا فى دسوق

قال الدكتور لطفى مصطفى متولى مدير مديرية الطب البيطرى بكفر الشيخ، خلال تصريحات صحفية له، الأربعاء، إن مدير الإدارة البيطرية بدسوق أبلغه عن ظهور إصابة عدد من الماشية بمرض البروسيلا بقرية ملة أب على التابعة لمركز دسوق.

وأضاف متولى، جارى اتخاذ الإجراءات البيطرية اللازمة تجاه تلك الحالات، مشيراً أن مديريات الطب البيطرى حثت المواطنين على ضرورة عمل الفحص على المواشى الموجودة بقرية لبيان المصاب والسليم منها وتوضيح مدى خطورة المرض وكيفية تجنب الإصابة وانتقال العدوى للمواطنين وضرورة تحصين الماشية.