رئيس حى غرب شبرا الخيمة: شن حملات يومية على شوادر حلوى المولد

أكد علاء النادى رئيس حى غرب شبرا الخيمة، شن حملات يومية على شوادر عرض وبيع حلوى المولد لضبط المخالفين وتوقيع الغرامة عليهم، مشيرا إلى أن الموافقة على استخراج تصاريح إقامة الشوادر برسوم تبدأ من 500 إلى 2000 جنيه حسب المساحة.

وقال علاء: تم تشكيل لجنة للمرور على تلك الشوادر للتأكد من حصولها على الترخيص اللازمة من عدمه ومدى التزامها بشروط الموافقة على الترخيص، وعدم تعطيل حركة مرور السيارات والمواطنين، مؤكدا على أنه سيتم إزالة الشوادر التى تعوق حركة المواطنين والسيارات بالشارع وتتعدى على الأرصفة وتحدث حالة من الارتباك والفوضى وتغريم أصحابها.