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انطلاق المؤتمر الدولى الـ39 للعلاج بالخلايا الجذعية بجامعة أسيوط اليوم

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انطلاق المؤتمر الدولى الـ39 للعلاج بالخلايا الجذعية بجامعة أسيوط اليوم انطلاق المؤتمر الدولى الـ39 للعلاج بالخلايا الجذعية بجامعة أسيوط اليوم
تنطلق بجامعة أسيوط، اليوم الخميس، فعاليات المؤتمر الدولى التاسع والثلاثون للجمعية المصرية لعلم الأنسجة والخلايا بالتعاون مع الجمعية المصرية لأبحاث خلايا المنشأ، بعنوان "العلاج بالخلايا الجذعية حلم أم حقيقة".

المؤتمر ينظمه مركز زراعة الأنسجة والبيولوجيا الجزيئية بكلية الطب تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط والدكتور طارق الجمال عميد كلية الطب، وتحت إشراف الدكتورة منال محمد شحاتة رئيس المؤتمر والدكتور أحمد سعد المرسى أستاذ علم الأنسجة رئيس اللجنة، والدكتورة هبة محمد سعد الدين أستاذ علم الأنسجة ومديرة المركز.

وأشارت الدكتور هبة سعد أن لأول مرة فى صعيد يقام مؤتمر دولى فى تخصص الخلايا الجذعية وبالتحديد بجامعة أسيوط، مضيفة أن المؤتمر يشارك به عدد من أساتذة وخبراء الخلايا الجذعية بمختلف الجامعات المصرية وعلى المستوى الدولى، وسوف تتم مناقشة أكثر من 44 بحثا متعلقا بعلاج الخلايا الجذعية، بمشاركة جامعات عربية وأمريكية وسعودية وعراقية ويمنية وإسبانية، ومن المقرر أن يتم تكريم أوائل طلاب مادة الهيتسولوجيا من مختلف الجامعات، وكذلك تكريم أساتذة علم الخلايا الجذعية من قبل الجمعية المصرية لأبحاث خلايا المنشا، ويقام فى اليوم التالى ورشة العمل بمركز زراعة الأنسجة والبيولوجيا الجزيئية بالجامعة.

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مصر 365

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