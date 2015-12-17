تناول الخضراوات والأسماك أفضل وسيلة طبيعية لتجنب ضعف النظر



>ضعف النظر

تعرف على أطعمة تقلل من إصابتك بضعف النظر

>"العين عليها حارس" مقولة منتشرة عن العين وأن الله سبحانه وتعالى يحرسها من تعرضها بالأضرار المفاجئة ومن أهم الأضرار الإصابة بضعف فى النظر، وعدم القدرة على الرؤية الجيدة.>الغذاء يعالج ضعف النظر>وتعد العين من أهم أعضاء الجسم الذى يجب الاهتمام بها بشكل كبير، ولذلك فقد أثبتت العديد من الدراسات الطبية أن الغذاء الجيد يحافظ على صحة العين ويعزز وظائفها، وهذا ما أكده الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة والتغذية العلاجية.>ويقدم استشارى السمنة والنحافة والتغذية العلاجية، بعض الأطعمة المهمة والتى تهتم وتحافظ على صحة العين وتحد من تدهور قياسات النظر، ومنها:

1- للحفاظ على صحة العين عليك الإكثار من تناول الخضراوات كالبقدونس والجرجير والكوسا والكزبرة والشبت والسبانخ، واللفت والكرنب والخس، فالخضراوات تحافظ على صحة العين وتحد من تعرضها لتدهور صحتها، وتحد من التعرض للتلف التدريجى لشبكية العين.

2- الفواكه، من أهم الأطعمة التى تساعد على حفظ النظر، ولذا ينصح بتناول البرتقال والكاكا واليوسفى، وذلك يرجع إلى احتوائها على عنصر البيتا كاروتين، وفيتامين أ وهى تساعد على تعزيز الرؤية السليمة.

3- هل تعلم أن تناول الأسماك يحد من نقصان النظر، وذلك بسبب احتوائه على الأوميجا3 الذى يلعب دورًا مهمًا فى الحفاظ على صحة العين وتجنب تعرضها للمضاعفات كجفاف العين أو حدوث التهابات فى العين، ولذا ينصح بتناول الأسماك 3 مرات أسبوعيًا.

4- البقوليات مهمة لصحة العين وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الكالسيوم والحديد وفيتامينC، ولذا ينصح بتناول الفول والعدس والحمص للحد من ضعف النظر.