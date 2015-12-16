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«خلاف» ومرشح «مستقبل وطن» يفوزان بمقعدى دائرة الواسطى فى بنى سويف

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«خلاف» ومرشح «مستقبل وطن» يفوزان بمقعدى دائرة الواسطى فى بنى سويف «خلاف» ومرشح «مستقبل وطن» يفوزان بمقعدى دائرة الواسطى فى بنى سويف

انتخابات – أرشيفية

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بالدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة الواسطى التابعة لمحافظة بني سويف، عن نتائج الانتخابات النهائية غير الرسمية في جولة الإعادة، عن فوز المرشحين عصام خلاف وبدوى النويشى. وحصل عصام عبد العزيز خلاف “مرشح مستقل”، بعد حصوله على 43 ألف و253 صوتا، وبدوى النويشى، مرشح مستقبل وطن، 30 ألف و977 صوتا، وإبراهيم رفعت رضوان مرشح حزب المصريين الأحرار 24 ألف و975 صوتا، وعماد اليمانى 24 ألف و005 صوتا. وجاء إجمالي عدد الحضور 63 ألف و689 ناخبا من إجمالى المقيدين بالدائرة 243 ألف و129 ناخبا، بإجمالي أصوات صحيحة 61 ألف و605 صوتا، و2084 صوتا باطلاً.

 

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