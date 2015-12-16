تحليل في الجول – قبل مواجهة الحدود.. مميزات وعيوب خطة الزمالك الجديدة

يستعد الزمالك لاستئناف مباريات الدوري المصري بعد انقطاع دام 42 يوما وذلك عندما يواجه حرس الحدود.. هذه المرة ستكون بثوب جديد شكلا وموضوعا.

الشكل الجديد متمثل في قميص الزمالك الذي استلمه من شركة ماكرون.. الموضوع سيكمن في طريقة اللعب بعد رحيل جوزفالدو فيريرا وبدء حقبة برازيلية بطلها ماركوس باكيتا.

قائمة الزمالك – تعرف على أول اختيارات باكيتا

FilGoal.com يشرح الفارق بين الطريقتين..

4-3-3

اعتاد الزمالك طوال الأشهر العشرة الماضية اللعب بطريقة 4-3-3 التي يفضلها البرتغالي.

تلك الطريقة جعلت فيريرا في وجه المدفع كونه لا يستعين بأجنحة أو صناع ألعاب في قائمة الزمالك مثل أحمد حمودي ومحمد إبراهيم نظرا لوجود أيمن حفني ومحمود كهربا ومصطفى فتحي في قمة عطائهم.

أبرز ما يميز طريقة فيريرا هي الكثافة على الجبهات والتي يوجد بها أثنين على الأقل في وقت واحد.

وبجانب هذا الثنائي يوجد العمود الفقاري للفريق مكون من ثلاثي الوسط الذي يمكن أن يضيف لاعبا على الجبهة أو أثنين حسب اتجاه الهجمة.

الصورة التالية توضح:

إذن فالعمق يوجد به ثلاثي دائما.. أيضا على الجبهات فيمكن أن يصل عدد اللاعبين لأربعة بخلاف ثنائي ثابت وهو أحد أسباب اعتماد برشلونة على هذه الطريقة في السنوات الأخيرة وما يفسر الكثافة دائما لدرجة تظن أن الفريق أكثر من 11 لاعبا أحيانا.

4-2-3-1

تلك الطريقة التي سيعتمد عليها باكيتا في مهمته الجديدة مع الزمالك.

فبحسب متابعة FilGoal.com لمران الفريق في الأيام القليلة التي تولى فيها باكيتا فإنه سيلعب بثنائي ارتكاز وأمامه ثلاثي هجومي خلف المهاجم الوحيد.

وقد يكون التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: عادل جمعة – ( أحمد دويدار أو محمد كوفي أو علي جبر) – عمر جابر

الوسط الدفاعي: أحمد توفيق – إبراهيم صلاح

الوسط الهجومي: أيمن حفني – أحمد حمودي – محمود كهربا

الهجوم: أحمد حسن مكي

لكل طريقة لها مميزاتها وعيوبها..

مميزاتها في الكثافة العددية الهجومية التي تضم خمسة لاعبين بصفات هجومية بخلاف الظهيرين فقد تجد ستة لاعبين في الثلث الهجومي.

أما عيوب خطة باكيتا تكمن في قلة عدد اللاعبين في منطقة العمود الفقاري للفريق أو (العمق).

أقصى عدد ممكن أن يكون على الجبهات هو ثلاثة لاعبين إذا ما افترضنا قيام الجناح بواجباته الدفاعية.

وهو ما يفرغ المساحة في العمق إلى لاعب واحد فقط.

والعبء الأكبر يقع على ثنائي الوسط إبراهيم صلاح وأحمد توفيق.

فعدد الثنائي في وسط الملعب أمام هجوم المنافس الذي قد يزيد عددهم عن ثلاثة لاعبين قد يضع الزمالك في ورطة.