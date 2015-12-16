الكونجرس الأمريكي يقر عقوبات على مصارف تمول حزب الله

أقر الكونجرس الأميركي الأربعاء بالإجماع قانونا يفرض عقوبات على المصارف التي تتعامل مع حزب الله اللبناني، الذي تعتبره الولايات المتحدة منذ 1995 منظمة “إرهابية”.

وأقر مجلس النواب القانون بالإجماع، على غرار ما فعل مجلس الشيوخ في السابع عشر من نوفمبر -بحسب سكاي نيوز-.

كما استهدف النواب أيضا قناة “المنار” التابعة لحزب الله التي يسعون لقطع تعاملها مع مشغلي الأقمار الصناعية. وستحدد واشنطن في غضون 90 يوما المشغلين الذين يحتفظون بتعامل مع “المنار”.

وأكد مسؤول كبير في البيت الأبيض أن الرئيس باراك أوباما سيوقع القانون.

ويفرض القانون على الرئيس الأميركي إدراج قواعد لمعاقبة المؤسسات المالية التي تقوم بمعاملات مع حزب الله أو تبييض أموال لفائدته.