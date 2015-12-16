دراسة: زيت الزيتون يضر بصحة طفلك وقد يعرضه للإصابة بالإكزيما الجلدية

نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن دهان زيت الزيتون أو زيت عباد الشمس على جلد الأطفال حديثى الولادة قد يضر أكثر مما ينفع.

وأوضح الباحثون أن دهان زيت الزيتون وزيت عباد الشمس يمنع تطور الحاجز الذى يمنع الجلد من فقدان الماء والذى يساعد على حماية الجسم من الإصابة بالإكزيما والحساسية والعدوى.

ولتأكيد نتائج الدراسة قام الباحثون من جامعة مانشستر البريطانية بتحليل بيانات أكثر من 115 طفلاً من حديثى الولادة فى مستشفى مانشستر سانت مارى، وتم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات، حيث تم دهان جلد المجموعة الأولى بزيت الزيتون والمجموعة الثانية بزيت عباد الشمس وذلك بمعدل مرتين يوميًا لمدة 28 يومًا، أما المجموعة الثالثة لم يتم دهان جلدها بأى نوع من الزيوت.

وتوصل الباحثون فى معرض أبحاثهم إلى أن طبقة زيت الزيتون وعباد الشمس التى يتم دهانها على بشرة الطفل، تؤخر نمو الطبقة الخارجية للجلد التى تلعب دورًا هامًا فى تعزيز وظيفة ما يسمى بـ"حاجز الحيوية للبشرة"، وهذا يمكن أن يكون سببًا لتطور الأمراض مثل الإكزيما.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Medical News Today”، وذلك فى السادس عشر من شهر ديسمبر الجارى.