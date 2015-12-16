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حريات الصحفيين لـ"يوسف الحسينى": ما فعله أحمد موسى جريمة مهنية وأخلاقية

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حريات الصحفيين لـ"يوسف الحسينى": ما فعله أحمد موسى جريمة مهنية وأخلاقية حريات الصحفيين لـ"يوسف الحسينى": ما فعله أحمد موسى جريمة مهنية وأخلاقية
قال خالد البلشى عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، إن ما قام به الإعلامى أحمد موسى بنشر صور مسيئة ومفبركة للمخرج خالد يوسف النائب البرلمانى من أخطر جريمة قى قضايا النشر، مضيفا: أن مهنة الصحافة هى الجهة المنوطة بحماية الحريات والحياة الشخصية وأن ما حدث هو انتهاك لجميع المواثيق والأعراف المهنية والأخلاقية والقانونية بما يخالف مهنة الاعلام، موضحا أن هناك حملة فى نقابة الصحفيين لرفض هذا الوضع بلغ عدد توقيعاتها 100 توقيع لاتخاذ الإجراءات ضد أحمد موسى.

وأضاف البلشى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج "السادة المحترمون" المذاع على قناة أون تى فى، أن نقابة الصحفيين لديها سلطة فعلية على جميع الأعضاء بها ومن شأنها التحقيق مع الزملاء الصحفيين من مقدمى البرامج فيما يخص المادة الإعلامية التى يقدموها إذا تجاوزت حدود المهنية والأخلاق والأعراف، مضيفا: أنه تم الاتفاق فى نقابة الصحفيين على أن تتولى النقابة سلطة التحقيق فى مثل هذه الجرائم المهنية والأخلاقية مع الإعلاميين الأعضاء بالنقابة لحين انشاء نقابة للإعلاميين .
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