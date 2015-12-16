"الاستثمار": الفرص والمشروعات الاستثمارية ثمار جولات "السيسى" الخارجية

قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن كل ما يراه من فرص استثمارية ومشروعات هو ناتج عن الجولات الخارجية التى يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم الاستثمارات العربية والأجنبية.

وأضاف سالمان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ممكن"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامى خيرى رمضان، أن هناك العديد من المجالات التى سيتم فيها الاستثمار السعودى بالإضافة إلى ملفات تخص الإسكان والزراعة، لافتا إلى أن التعاون المصرى السعودى يهدف إلى تكثيف العلاقات بين البلدين.

وأشار سالمان إلى أن المملكة أعلنت دعم المواد البترولية بمصر في الفترة القادمة، موضحا أن دعم المواد البترولية الذى أعلنت عنه السعودية لمصر لمدة 5 سنوات.

وأوضح وزير الاستثمار أنه تم تجهيز العديد من الملفات بقطاعات مختلفة للاستثمار السعودي، كما أن مصر تقدمت بمجموعة من الدراسات المبدئية لهذه المشروعات، وأن 30 مليار ريال سعودي هي حجم استثمارات المملكة التى سيتم ضخها بمصر خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك تكثيفا فى عمل لجان فض المنازعات والسعى لتقليل مدة تأسيس الشركات فى إطار عمل مؤسسى شامل.

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