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رحلة الى لندن؟ اغتنمي هذه التخفيضات

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الأربعاء 16-12-2015 20:03

إن كانت لديك زيارة للعاصمة البريطانية لندن خلال الأيام القادمة، فإنها فرصة للتبضع حيث جميع المحلات تقدم عروضاً مدهشة بمناسبة احتفالات رأس السنة. وبسبب المنافسة الكبيرة بين هذه المحلات فتكون المصلحة الكبيرة للمستهلك لاقتناص أفضل عرض ممكن. اليك بعض العروض التي تخص حاجيات الطفل المقدمة من اهم المحلات في لندن حاليا، علماً أن جميع المحلات ستقدم تخفيضات أكبر قد تصل الى 70% ابتداء من 26 من ديسمبر:

محلات مذركير:
- تخفيضات بنسبة تصل إلى 60% لألعاب الأطفال.
- تخفيضات بنسبة 50% لبعض كراسي السيارات.
- تخفيضات بنسبة 50% لأدوات الطعام
- 30 % لمفارش الأطفال

محلات ماماز اند باباز:
- تقدم حاليا 20% تخفيض لمفارش غرف الأطفال والديكور

محلات ماركس أند سبنسر:
- تخفيضات بنسبة 30%من ملابس نوم الاطفال
- 3 بسعر 2 لألعاب وكتب الأطفال

محلات دبنهامبز:
- تخفيضات بنسبة 50% لملابس الحفلات للأطفال
- تخفيضات تصل 50% لأحذية الأطفال
- تخفيضات تصل الى 50% لهدايا الأطفال واللعب

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سيدتي