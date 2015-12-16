خطر دمى الأطفال على صحتهم

لا يخلو منزل به أطفال من الألعاب المتعددة، خصوصاً الدمى التي يهواها الأطفال وتصاحبهم كثيراً في جميع أوقاتهم، وعلى الرغم من جمالها، إلا أنها قد تحتوي على خطورة غير مرئية على الأطفال.

وجاء ذلك ضمن ما أوضحته الصحة الألمانية لاختبار السلع، مؤكدة أنها وجدت في بعض الأنواع مواداً كيميائية ضارة، مثل: الهيدروكربونات الأروماتية المتعددة الحلقات، ومادة الفورمالدهيد، في حين رصدت عدم متانة خطوط الحياكة وسرعة انحلالها في أنواع أخرى، وبالتالي خروج مادة الحشو منها.

وبناء على ذلك، حذرت من أن بعض الدمى القماشية قد تحتوي على مواد ضارة، وذلك بعدما أجرت اختباراً شمل 30 موديلاً. ولتجنب هذه المخاطر والعيوب، أوصى الخبير بالهيئة الألمانية للفحص الفني رالف ديكمان الوالدين بعدم شراء الدمى القماشية مجهولة المصدر، والشراء من المتاجر ذات السمعة الطيبة مع مراعاة أن تحمل الدمية علامة الجودة والسلامة "سي أي".

وينبغي على الوالدين أيضاً إجراء اختبار للدمية في المتجر قبل الشراء، إذ ينبغي أن تكون العيون أو الأزرار ذات حياكة ثابتة ومتينة، ويُراعى عدم شراء الدمية في حال انبعاث رائحة غير مستحبة منها.