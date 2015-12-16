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الجزائر وإيران تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

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الجزائر وإيران تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الجزائر وإيران تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

>بحثت الجزائر وإيران اليوم الأربعاء، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل الرقى بالعلاقات الاقتصادية والتجارية إلى مستوى الامتياز الذى بلغته العلاقات السياسية بما يخدم مصلحة الشعبين، تحت القيادة الحكيمة والرشيدة لرئيسى البلدين، والتى من أبرز سماتها التنسيق والتشاور الدائم على مستوى المحافل الدولية حكومية كانت أو برلمانية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الأمة الجزائرى ، عبد القادر بن صالح، اليوم الأربعاء بمقر المجلس، النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إسحاق جهانجيرى ، بحسب وكالة الانباء الجزائرية.

وتطرق اللقاء أيضاً إلى الأزمة التى يشهدها سوق الطاقة والوسائل الواجب اتخاذها لمواجهتها.

ووصل النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم الاربعاء الى الجزائر فى زيارة تدوم يومين، بدعوة من رئيس الوزراء عبد المالك سلال، وهى الزيارة التى تندرج فى إطار انعقاد اللجنة العليا المشتركة الجزائرية-الإيرانية.

كما تعد فرصة للتطرق إلى عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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