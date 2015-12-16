«وزير الاستثمار»: 30 مليار ريال حجم الاستثمارات السعودية الجديدة في مصر

قال الدكتور أشرف سالمان، وزير الاستثمار، اليوم الأربعاء، إن هناك العديد من المجالات التي سيتم فيها الاستثمار السعودي، بالإضافة إلى ملفات تخص الإسكان والزراعة.

وأضاف «سالمان» في مداخلة هاتفية لفضائية «CBC» ببرنامج «ممكن»، أن التعاون المصري السعودي يهدف إلى تكثيف العلاقات بين البلدين، وذلك ما نتج عنه إعلان المملكة بدعم المواد البترولية لمصر في الفترة القادمة لمدة 5 سنوات.

> و أشار وزير الاستثمار، إلى أن حجم الاستثمارات التي سيتم ضخها بمصر في الفترة القادمه هي 30 مليار ريال سعودي، مؤكدًا أنه تم تجهيز العديد من الملفات بقطاعات مختلفة للاستثمار السعودي.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل على زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية خلال جولاته الأخيرة وهو ما أتى بثماره مع الجانب السعودي.