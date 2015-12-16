مصرع شاب طعنا بالسكين إثر مشاجرة بدائرة الشرق فى بورسعيد

لقى شاب عمره 21 عاما مصرعه إثر طعنة غائرة فى القلب أثناء مشاجرة بدائرة حى الشرق، ولاذ الجانى بالفرار، وتحرر المحضر اللازم وإخطار النيابة بالواقعة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء محمود الديب مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد بلاغا يفيد وصول محمود .م .ر فى الحادية والعشرين من عمره مصابا بطعنة بسكين فى الصدر ولفظ أنفاسه فى الحال، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى بورسعيد العام.

تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة التى أمرت بانتداب الطب الشرعى للتأكد من أسباب الوفاة لاستخراج تصريح دفن الجثة.