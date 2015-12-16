محتاج تجرى قد إيه عشان تحرق سعرات البيتزا والشيكولاتة وجميع أكلاتك المفضلة؟

الإفراط فى تناول الوجبات السريعة والحلويات مثل البيتزا والبرجر والكيك والشيكولاتة يسبب مشاكل صحية كثيرة ويعرضك للإصابة بالسمنة، ونوضح لكم من خلال هذا التقرير قدر الأنشطة البدنية التى تحتاج أن تمارسها كى تتخلص من السعرات الحرارية الزائدة، وذلك حسبما نشر مؤخرًا على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل البريطانية.



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السعرات الحرارية للأطعمة وطرق التخلص منها

>1.سندوتش برجر: يحتوى على490 سعرًا حراريًا، و24 جرامًا من الدهون ، ولحرق السعرات الحرارية الناجمة عنه ينصح الرجال بممارسة 42 دقيقة من تمارين الإيروبيك أو 57 دقيقة من التدريب بالأثقال والأوزان، وأما النساء فيجب أن يمارسن 51 دقيقة من تمارين الإيروبيك و68 دقيقة من تمارين رفع الأوزان.

2.قطعة كيك بالشيكولاتة: تحتوى على 1170 سعرًا حراريًا، و90 جرامًا من الدهون، ولحرق السعرات الحرارية الناجمة عنها ينصح الرجال بممارسة 149 دقيقة من تمارين الإيروبيك أو 199 دقيقة من التدريب بالأثقال والأوزان، وأما النساء فيجب أن يمارسن 178 دقيقة من تمارين الإيروبيك و237 دقيقة من تمارين رفع الأوزان.



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كم احتاج أن أجرى كى أتخلص من سعرات المياه الغازية؟

>3. المشروبات الغازية: تحتوى العبوة 330 ملى على 139 سعرًا حراريًا، ولا تحتوى على أية دهون، ولحرق السعرات الحرارية الناجمة عنها ينصح الرجال بممارسة 12 دقيقة من تمارين الإيروبيك أو 16 دقيقة من التدريب بالأثقال والأوزان، وأما النساء فيجب أن يمارسن 14 دقيقة من تمارين الإيروبيك و19 دقيقة من تمارين رفع الأوزان.



>4.البطاطس المقلية: تحتوى على 460 سعراً حرارياً، و22 جراماً من الدهون، ولحرق السعرات الحرارية الناجمة عنها ينصح الرجال بممارسة 40 دقيقة من تمارين الإيروبيك أو 53 دقيقة من التدريب بالأثقال والأوزان، وأما النساء فيجب أن يمارسن 48 دقيقة من تمارين الإيروبيك و64 دقيقة من تمارين رفع الأوزان.

الرياضة المطلوبة لحرق السعرات الحرارية للبيتزا والشيكولاتة

>5.البيتزا "المرجريتا": تحتوى على 682 سعراً حرارياً، و22 جراماً من الدهون، ولحرق السعرات الحرارية الناجمة عنها ينصح الرجال بممارسة 59 دقيقة من تمارين الإيروبيك أو 79 دقيقة من التدريب بالأثقال والأوزان، وأما النساء فيجب أن يمارسن 71 دقيقة من تمارين الإيروبيك و94 دقيقة من تمارين رفع الأوزان.

6.الدجاج المقلى "3 قطع من الدجاج": تحتوى على 726 سعراً حرارياً، و42 جراماً من الدهون، ولحرق السعرات الحرارية الناجمة عنها ينصح الرجال بممارسة 63 دقيقة من تمارين الإيروبيك أو 84 دقيقة من التدريب بالأثقال والأوزان، وأما النساء فيجب أن يمارسن 75 دقيقة من تمارين الإيروبيك و101 دقيقة من تمارين رفع الأوزان.

7.الشيكولاتة تحتوى على237 سعراً حرارياً، و14 جراماً من الدهون، ولحرق السعرات الحرارية الناجمة عنها ينصح الرجال بممارسة 21 دقيقة من تمارين الإيروبيك أو 28 دقيقة من التدريب بالأثقال والأوزان، وأما النساء فيجب أن يمارسن 25 دقيقة من تمارين الإيروبيك و33 دقيقة من تمارين رفع الأوزان.

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