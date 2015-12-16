10 أطعمة ممنوعة أثناء الحمل أبرزها التونة والسودانى

أطعمة ممنوعة أثناء الحمل

>الحمل من أصعب الفترات التى تمر على السيدات، ولذا يجب على الحوامل الحيطة والحذر من أجل الحفاظ على صحتهن وصحة أجنتهن، ومن أهم تلك النصائح النظام الغذائى والتعرف على الأطعمة التى ينصح بالابتعاد عنها أثناء فترة الحمل. أطعمة ممنوعة أثناء الحمل

>وفى هذا السياق، يشير الدكتور وائل البنا استشارى النساء والولادة، إلى أن فترة الحمل تعد من أكثر الفترات الحساسة التى تمر بها السيدات، وثبت أن هناك بعض الأطعمة التى تؤذى الجنين أو تُشعر المرأة بالإرهاق والإعياء. تعرفى على الأطعمة الممنوعة أثناء الحمل

>ويقدم استشارى النساء والتوليد، بعض الأطعمة التى ينصح المرأة الحامل بالابتعاد عنها أثناء فترة الحمل وذلك للحفاظ على صحتها وصحة الجنين، ومنها:

>1- الابتعاد عن تناول الآيس كريم.

>2- تجنب تناول البيض النيئ وتناول البيض المسلوق أو المقلي.

>3- الابتعاد عن تناول الرنجة أو الفسيخ أو الأنشوجة، وغيرها من الأسماك غير الناضجة.

>4- الحليب غير المغلى.

>5- الجبنة الريكوتا.

>6- الابتعاد عن تناول الأطعمة السريعة.

>7- تجنب تناول الكبد النيئ

>8- الحذر من اللحوم المشوية التى تترك على الفحم لفترة طويلة من الوقت.

>9- هل تعلمين أن الإسراف فى تناول التونة يتسبب فى تدمير الخلايا العصبية للجنين لذا ينصح بتجنب تناولها.

>10- الإسراف فى تناول المسليات خاصة السودانى يتسبب فى إصابة الجنين بالربو للجنين.

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