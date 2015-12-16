اتعشى واتمشى.. أضرار النوم بعد تناول الطعام

الكثير من الأخطاء نرتكبها بعد تناولنا للطعام، تحولنا تدريجيًا لمدمنين لهذه العادات الخاطئة التى لها الكثير من الأضرار مستقبلاً، اتعشى واتمشى جملة قالها الأجداد، ولكنها فى محلها، فالكثير منا يتبع بعض العادات الخاطئة كالنوم مباشرة بعد تناول الطعام، أو الرغبة فى الراحة والسكون لساعة على الأقل دون بذل الجهد مبررًا تصرفاته بجملة "لسه واكل وتعبان".

الدكتور مروان سالم الصيدلى والباحث فى الدواء والغذاء، أوضح خلال حديثه عن النوم بعد تناول الطعام، أنه من أخطر العادات غير الصحية التى اعتادها للأسف نسبة كبيرة منا، فليس هناك خطر أقوى من تناول الطعام والنوم مباشرة بعده، لأن أضراره الصحية بالغة.

>وتابع الباحث فى الدواء والغذاء حديثه عن أضرار النوم مباشرة بعد تناول الطعام، موضحًا أن الكثيرين يعتقدون خطأ أن أضرار هذه العادة تنحصر فى زيادة الوزن ودهون الجسم، إلا أنهم يجهلون بعض من أخطر الأضرار الناتجة عن هذه العادة ومنها:

النوم بعد تناول الطعام مباشرة يصيبك بصعوبة فى الهضم.

يرفع فرص الإصابة بارتجاع فى المرىء.

النوم بعد تناول الطعام مباشرة يزيد من نسب الإصابة بقرحة فى المعدة والاثنى عشر.

>النوم مباشرة بعد تناول الطعام السبب الرئيسى فى الحموضة المتكررة.

الراحة بعد تناول الطعام مباشرة سبب فى الإصابة بالسمنة المفرطة والموضعية بشكل خاص، والتى ترفع فرص زيادة نسب الكولسترول فى الدم.

الراحة بعد تناول الطعام تتضمن امتصاصًا سيئًا جدًا لعناصر الطعام وفيتاميناته، وكذلك تمثيل غذائى غير سليم للطعام

الراحة بعد تناول الطعام تسبب التخمة والانتفاخ والشعور بعدم الراحة بعد تناول الطعام.