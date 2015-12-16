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الإفراج عن 9 قطريين مختطفين بالعراق ووصولهم الكويت

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الإفراج عن 9 قطريين مختطفين بالعراق ووصولهم الكويت الإفراج عن 9 قطريين مختطفين بالعراق ووصولهم الكويت

الصيد الصحراوي – أرشيف

قالت قناة العربية، في نبأ عاجل لها، إن 9 من القطريين المختطفين في العراق، تم تحريرهم ووصولهم إلى الكويت.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، نقلت رويترز عن مسؤولين أن 26 قطريا على الأقل تم اختطافهم في منطقة صحراوية بالعراق قرب الحدود .
> ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مصادر في الشرطة العراقية أن مسلحين مجهولين يرتدون زيا عسكريا قاموا في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، باختطافهم من صحراء النجف الواقعة جنوب غرب المحافظة”.

وأوضحت المصادر نفسها أن المختطفين دخلوا بطريقة رسمية بسياراتهم إلى العراق قبل أسبوع من محافظة المثنى مروراً بالناصرية إلى صحراء النجف”.

وأضافت أنهم يدخلون البلاد سنوياً في شهر ديسمبر ويبقون لثلاثين يوما بهدف الصيد وبمعرفة من القوات الأمنية”.

ومن جانبها، قالت الخارجية القطرية إننا نعمل مع العراقية لإطلاق سراح المختطفين بأسرع وقت، مشيرة إلى أنهم كانوا في رحلة صيد بتصريح من الداخلية العراقية.

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