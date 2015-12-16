ما هو الرقم القياسي الذي حققته إليسا على "أنغامي"؟

أقامت شركة "أنغامي" حفل عشاء خاص احتفاءً بالنجمة إليسا بعد بلوغ الرقم 100 مليون مستمع على "أنغامي" بحضور القيمين على الشركة ومجموعة صغيرة من أصدقاء إليسا إلى جانب شقيقها ومدير أعمالها أمين أبي ياغي وذلك في فندق" لو غراي" في بيروت .

وبدت إليسا سعيدة بهذا الإنجاز حيث شاطرت جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي بعض الصور أثناء حفل العشاء وهي تحمل درع التكريم لتكون أول فنانة عربية تحقق هذا الرقم.

تطرقت إليسا خلال الحفل إلى مشروع ألبومها الذي سيصدر قبل شهر رمضان وانهماكها بالتحضيرات وأكدت أنها لن تصدر أية اغنية منفردة "سينغل".

إدي مارون مدير عام" أنغامي" تحدث إلى "سيدتي نت" بالمناسبة قائلاً :" إليسا هي أكثر فنانة على أنغامي حققت هذا الرقم

100.000.000stream وهو مجموع الاستماع إلى أغاني إليسا منذ العام 2012 على أنغامي أي منذ تاريخ انطلاق الشركة والتطبيق .وهذا الرقم هو أعلى رقم لغاية اليوم بين النجوم العرب والأجانب على "أنغامي" .وأضاف :" أردنا تكريم إليسا من خلال حفل عشاء لكي نقول لها شكراً لانها كانت من أول النجمات اللواتي دعمن أغاني منذ انطلاقتها وهي لا تنفك تذكرنا في لقاءاتها ومقابلاتها لذلك كانت هذا اللفتة التكريمية ."

تحدث أيضاً مارون عن رغبة إليسا في معرفة الشرائح العمرية وغيرها من المعلومات التي تتعلق بمستمعيها على "أنغامي". وهذا ما يتوفر في تطبيق أنغامي الذي يضم اليوم أكبر موسوعة رقمية ومكتبة موسيقية وغنائية تصل إلى حوالي 15 مليون أغنية عربية وأجنبية .

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي