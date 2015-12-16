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زينة تتوسل للقاضي لاستخراج شهادة ميلاد لطفليها

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الأربعاء 16-12-2015 17:21

قررت محكمة الأسرة اليوم تأجيل النظر في قضية إثبات النسب التي أقامتها زينة ضد أحمد عز إلى جلسة 13 يناير المقبل. وعقب انتهاء الجلسة طلبت زينة من جمهورها عبر حسابها على "إنستقرام" الدعاء لها حتى يوم الجلسة القادمة قائلة:" الحمد لله القضية احتجزت للحكم يوم ١/١٣ بإذن الله شكرًا لكل اللي دعولنا ويا ريت تكملوا دعاء ليوم الحكم بإذن الله ربنا ما يحرمني منكم يا رب".
وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن زينة ذهبت صباح اليوم إلى المحكمة ومعها طفلاها التوأم وطلبت من القاضي النظر إليهما فقال لها القاضي:خلاص شفناهم". ثم توسلت إليه زينة حتى تتمكن من استخراج شهادة ميلاد لهما ليعيشا حياة طبيعية مثل كل الأطفال إلا أن القاضي أجّل الجلسة.

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