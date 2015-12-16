عبير صبري في المستشفى

دخلت الفنانة عبير صبري المستشفى، بسبب مرورها بأزمة صحية شديدة ولم يتم الإفصاح حتى الآن عن طبيعة ما تعاني منه حيث حاولنا الاتصال بها كثيراً إلا أنها لم ترد فيما اكتفت شقيقتها المذيعة مروة صبري بالتعليق على حسابها الشخصي عل "فيس بوك" قائلة:" ربنا يشفيكى يا عبير يا حبيبتي يارب و يقومك ليا بألف سلامه يا أغلي عندى من نفسي ومن الدنيا دي كلها ،يارب أنا اللي أخد منك كل التعب اللي انتي فيه وأنتي تخفي و تبقي كويسه يا أختي و أمى و حبيبتي".

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي