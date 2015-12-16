سعد لمجرد:أتمنى تقديم "ديو" مع والدي و"نفسي في عروسة مجنونة"

القاهرة-مروة عبد الفضيل تصوير- شريف عبد ربه

أقام المطرب المغني سعد لمجرد مؤتمراً صحفياً مساء أمس في أحد الفنادق بالقاهرة للإعلان عن حفلة الأول المزمع إقامته في مصر غداً الخميس ويمثل مثلما قال خلال المؤتمر انطلاقه في سلسلة حفلات قادمة ينوي تقديمها في مصر.

وأشار سعد الذي أجمع كل الحضور على تمتعه بخفة ظل كبيرة أن هناك عملاً سينمائياً يقرأة حالياً لكن لم يقرر بعد هل سيجسده أم لا موضحاً أن الخطوة السينمائية بالتأكيد ليست سهلة.

وفي السياق نفسه تمنى سعد عمل فيلم مع الممثل محمد رمضان الذي تجمعه به صداقة قوية.

وعن وجود أغاني شعبية في مصر تم غناؤها على طريقة أغنيته"أنت معلم"قال سعد إنه كان سعيداً جداً بسماعها لأنه شعر أنها وصلت إلى كل الطبقات ولم يغضب إطلاقا.

وأعرب سعد عن تمنيه عمل "ديو" مع كل من والده المطرب البشير لمجرد الذي شجعه في البداية على دخول الوسط الفني والمطرب الشعبي المصري أحمد عدوية كما نفى وجود "ديو" يجمعه بتامر حسني.

وعلى النطاق العالمي تمنى لمجرد عمل "ديو" مع كل من كريس براون، جاستين تيمبر لايك، وكريستينا أغيليرا.

وعن "الديو" المفترض أن يجمعه بشيرين عبد الوهاب قال سعد إنه يتحدث حالياً في التفاصيل معها بشكل يومي موضحاً أن "الديو" سيكون باللهجتين المصرية والمغربية.

وكشف سعد عن وجود تعاون فني جديد سيجمعه بفريق عمل أغنيته التي ساهمت بشكل كبير في شهرته"أنت معلم"في الفترة القادمة.

وبسؤاله عن حياته الخاصة قال سعد إنه لا يزال عازبا ويبحث عن عروس تشبهه في جنونه.

وعن المطربين المفضلين لديه قال إنه يحب الاستماع إلى الموسيقار محمد عبد الوهاب وحالياً لكل من عمرو دياب ومحمد منير ومحمد حماقي وشيرين عبد الوهاب.ِ