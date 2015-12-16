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خالد يوسف: الصور الفاضحة ملفقة وهذا موقف نقابة السينمائيين

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الأربعاء 16-12-2015 21:53

نفى المخرج خالد يوسف صحة الصور الفاضحة التي عرضها أمس المذيع أحمد موسى خلال برنامجه"على مسؤوليتي" وتجمعه ببعض السيدات في أوضاع مخلة،وقال في مداخله هاتفية ببرنامج "أخر النهار" إنه سيأخذ حقه بالقانون لأنها "صور ملفقة".

من ناحية أخرى، أصدرت جبهة الإبداع المصرية ونقابة المهن السينمائية بياناً تعلنان فيه تضامنهما مع المخرج خالد يوسف في هذه الواقعة، ووصفتا ما عرض بأنه يعود لشخص يشبه خالد يوسف

وأضاف البيان أن "ما حدث يعد استهدافاً لرمز من رموز الفن الفاعلة واستهدافاً لمن تبنوا خطاب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وكان النائب خالد يوسف من أوائل الذين بشروا بتهالك نظام المخلوع وقادوا دفة المواجهات حتى إسقاط نظام المعزول".

وأوضح البيان أن "مبدعي يوجهون بلاغاً للنائب العام المصري، يطالب بضرورة التحقيق في البلاغ المقدم ضد النائب خالد يوسف، على أن يتضمن التحقيق ما تم نشره عبر برنامج المذيع المذكور، ليكون القضاء هو الفيصل بين من اِدعى ومن أُدُّعيَّ عليه، تماماً كما يكون الحاكم لكل من تسول له نفسه الدخول على خط العدالة بما يحمله في نفسه من أغراض، وبما يسوق له من حملات تشويه وتشهير".

 

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