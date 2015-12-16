أخبار عاجلة

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأحد 9 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد يغازل يسرا اللوزي ... دي ممرضة أومال مين يبقى سفير النوايا الحسنة -
أتلانتا يفقد نقطتين في الصراع على المقعد الأوروبي -
بث مباشر.. «برشلونة Vs ملجا» في الدوري الإسباني -
بث مباشر.. «يوفنتوس ►◄ كييفو فيرونا» في الدوري الإيطالي -
تشيلسي يواصل زحفه نحو «البريمير ليج» بإسقاط بورنموث بثلاثية -
البايرن يكتسح دورتموند برباعية ويواصل صدارة «البوندسليجا» -
هيجواين وديبالا يقودان اليوفي أمام كييفو في «الكالتشيو» -
«MSN» يقودون هجوم البارسا أمام ملجا -
بيبي أول ضحايا ديربي مدريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مبعوث بوتين يناقش مع سفير مصر بروسيا تطورات الأوضاع فى سوريا

Google+ Print
مبعوث بوتين يناقش مع سفير مصر بروسيا تطورات الأوضاع فى سوريا مبعوث بوتين يناقش مع سفير مصر بروسيا تطورات الأوضاع فى سوريا
بحث نائب وزير الخارجية الروسى ومبعوث الرئيس الروسى للشرق الأوسط ميخائيل بوجدانوف مع السفير المصرى فى موسكو محمد البدرى الوضع فى سوريا، والجهود الدولية للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة فى البلاد.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية فى بيان لها أنه خلال المحادثة تم تبادل وجهات النظر حول التطورات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على الوضع فى سوريا وما حولها، بما فى ذلك الجهود الدولية الرامية لتحقيق تسوية سياسية للأزمة فى البلاد، والاجتماع الوزارى المقبل يوم 18 ديسمبر فى نيويورك لدعم سوريا، وناقش الجانبان الوضع فى ليبيا فى سياق الحاجة إلى زيادة الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق المصالحة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بيومي أفندي - ذات مومنت ... لما تيجي تسأل حد على عنوان ويفتي " الفتي عند المصريين "

بيومي أفندي - ذات مومنت ... لما تيجي تسأل حد على عنوان ويفتي " الفتي عند المصريين "

غادة عجمي: العلاقات المصرية السودانية «تاريخية»

غادة عجمي: العلاقات المصرية السودانية «تاريخية»

السودان يبدأ فرض تأشيرة الدخول على المصريين

السودان يبدأ فرض تأشيرة الدخول على المصريين

بعد تأشيرة السودان.. 30 دولة للمصريين بدون ''فيزا''

بعد تأشيرة السودان.. 30 دولة للمصريين بدون ''فيزا''