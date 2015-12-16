مبعوث بوتين يناقش مع سفير مصر بروسيا تطورات الأوضاع فى سوريا

بحث نائب وزير الخارجية الروسى ومبعوث الرئيس الروسى للشرق الأوسط ميخائيل بوجدانوف مع السفير المصرى فى موسكو محمد البدرى الوضع فى سوريا، والجهود الدولية للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة فى البلاد.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية فى بيان لها أنه خلال المحادثة تم تبادل وجهات النظر حول التطورات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على الوضع فى سوريا وما حولها، بما فى ذلك الجهود الدولية الرامية لتحقيق تسوية سياسية للأزمة فى البلاد، والاجتماع الوزارى المقبل يوم 18 ديسمبر فى نيويورك لدعم سوريا، وناقش الجانبان الوضع فى ليبيا فى سياق الحاجة إلى زيادة الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق المصالحة.