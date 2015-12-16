وزير الخارجية يشكر أعضاء الوزارة فى الإشراف على الانتخابات بالخارج

انتهت جولة الإعادة بالخارج على الدوائر الأربع الموقوفة من المرحلة الأولى يوم 15 ديسمبر الجارى ، وبهذا تكون وزارة الخارجية قد أتمت عملية مشاركة المصريين بالخارج فى الانتخابات البرلمانية والتى جرت على مدار شهرين فى 139 بعثة دبلوماسية وقنصلية.

وبهذه المناسبة عبر وزير الخارجية سامح شكرى عن تقديره للدور الذي قام به سفراء وقناصل وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية، فى الإشراف على عملية تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات مجلس النواب، ووجه الشكر إلى اللجنة العليا للانتخابات لتسهيل الإجراءات الخاصة بتصويت المصريين المقيمين بالخارج كما وجه الشكر لكل من وزارة التخطيط والمتابعة ووزارة الاتصالات على التنسيق والدعم المتواصل قبل وأثناء سير العملية الانتخابية.

وحرصت وزارة الخارجية على توفير كافة الإمكانات اللازمة لتمكين المصريين بالخارج من المشاركة فى الاستحقاق الانتخابى حيث تم ربط جميع السفارات بنظام إلكترونى مؤمن لتسجيل الناخبين، فضلاً عن التنسيق المستمر مع السلطات المحلية بالخارج لتأمين العملية الانتخابية.