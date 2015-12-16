حفتر يبحث مع المبعوث الأممى رفع حظر التسليح عن الجيش الليبي

>عقد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، اليوم الأربعاء، لقاء مع القائد العام للجيش الليبى الفريق أول خليفة حفتر، بمقر القيادة العامة للجيش الليبى بمدينة المرج، وذلك قبيل ساعات من توقيع الاتفاق السياسى الليبى غدا بمدينة الصخيرات.

وكشف المبعوث الأممى إلى ليبيا مارتن كوبلر، فى تصريحات للصحفيين مساء اليوم عقب اللقاء، أنه ناقش مع القائد العام للجيش الليبى مسألة رفع حظر التسليح عن الجيش الليبى، حيث أكد أنه سيرفع الملف إلى مجلس الأمن لمناقشته والبت فيه، لكن ذلك يتطلب حكومة وفاق وطنى تتمتع بالشرعية - على حد تعبيره.

وقال كوبلر " إن كل يوم يمر من دون اتفاق سياسى بين الأطراف الليبية هو يوم انتصار لتنظيم داعش".

>من جانبه قال القائد العام للجيش الليبى الفريق أول خليفة حفتر، للمبعوث الأممى مارتن كوبلر خلال اللقاء :" نحن لسنا طرفا سياسيا فى كل هذه الجولات، نحن أبناء التراب الليبى، وحماة وطن من شرقه لغربه لجنوبه".

وأضاف حفتر :" هذه الأمانة حملنها وسنموت عليها حتى وإن حاصرتنا الأمم ولم تسمح لنا بشراء السلاح، للذود عن الوطن، فليعلم العالم أن كل نساء ليبيا ستنجب أقوى سلاح على الأرض وهو الرجال، ونحن كمؤسسة عسكرية نعمل تحت شرعية مجلس النواب" .

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