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دي خيا يؤكد: أنا في أفضل حالاتي

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دي خيا يؤكد: أنا في أفضل حالاتي دي خيا يؤكد: أنا في أفضل حالاتي

اعترف دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي أنه يمر بأفضل حالاته البدنية والفنية بالفترة الحالية.

دي خيا حين وصل إلى مانشستر يوناتيد في عام 2011، قال البعض أنه نحيف للغاية ولا يصلح للعب في الدوري الإنجليزي، إلا أن الحارس بات بين الأفضل هذه الأيام في العالم.

صاحب الـ 25 عاما قال في تصريحات لمجلة مانشستر يونايتد: "أشعر بالراحة الكبيرة حاليا، أنا الأن في أفضل حالاتي خلال مسيرتي الكروية".

دي خيا أتبع "أمل أنني مازال لدي الكثير لأقدمه في الفترة المقبلة، فأنا أستطيع التحسن أكثر لبلوغ أعلى مستوى ممكن".

وحافظ دي خيا على نظافة شباكه في 9 مباريات مع مانشستر يونايتد هذا الموسم.

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