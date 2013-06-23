"فولفو مصر" ترفع شعار "قمة العناية والخدمة" لعملائها

أكد حبيب إبراهيم، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الأحمدى موتورز، أكبر موزعى "فولفو" بمصر، أهمية دعم الشركة لعملائها بكافة الخدمات الممكنة، رافعين شعار (قمة العناية والخدمة – Top Care & Services)، حيث يأتى من أهم ملامح هذه الخدمة، توفير خدمة الرقم المختصر للإجابة عن كافة استفسارات العملاء برقم 103 16، وتوفير بطاقات لعملاء سيارات فولفو للحصول على الخدمة المتنقلة (Mobile Services) أينما كان العميل وبأى من محافظات الجمهورية، إضافة إلى خدمة ضمان شراء السيارة المستعملة من العميل بأعلى سعر بالسوق.

وأضاف "إبراهيم"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الهدف من افتتاح مركز خدمة ضخم (بمنطقة شرق القاهرة)، يعد من أهم استراتيجيات الشركة، ليخدم بصفة خاصة عملاء مدينة نصر ومصر الجديدة ومنطقة التجمع الخامس والقاهرة الجديدة، علاوة على أية عملاء آخرين راغبين فى الحصول على الخدمة ضمن سيارات فولفو، وكذا سيارات مجموعة عز العرب الأخرى مثل (بروتون الماليزية & سيتروين الفرنسية).