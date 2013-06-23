أخبار عاجلة

شكسبير يكتب التاريخ مع ليستر.. وسان جيرمان محتكر الألقاب في فرنسا -
الأخبار - تفاصيل إنطلاق المؤتمر العلمي لإتحاد الصيادلة العرب -
الأخبار - الخارجية تطلق تقرير خطة الإستجابة الإقليمية والصمود للاجئين السوريين -
«تامر حسني بيفكرني بنفسي» و«انضربت مرتين».. أبرز 10 تصريحات لمحمد فؤاد -
العبادي: العراق يتجه إلى الإعمار والمصالحة -
وكيل الأزهر يوجه العلماء بالحديث عن العناية بالأيتام في الدورس والمحاضرات -
بالفيديو.. ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال أسيوط -
‏‫الداخلية تُحذر من نشر الأخبار الكاذبة بشأن الاشتباه بالأجسام الغريبة -
بيع دولار أمريكي من عام 1804.. بهذا السعر! -
"تعليم كفر الشيخ" يقرر إيقاف توزيع الوجبات المدرسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

"فولفو مصر" ترفع شعار "قمة العناية والخدمة" لعملائها

Google+ Print
"فولفو مصر" ترفع شعار "قمة العناية والخدمة" لعملائها "فولفو مصر" ترفع شعار "قمة العناية والخدمة" لعملائها

أكد حبيب إبراهيم، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الأحمدى موتورز، أكبر موزعى "فولفو" بمصر، أهمية دعم الشركة لعملائها بكافة الخدمات الممكنة، رافعين شعار (قمة العناية والخدمة – Top Care & Services)، حيث يأتى من أهم ملامح هذه الخدمة، توفير خدمة الرقم المختصر للإجابة عن كافة استفسارات العملاء برقم 103 16، وتوفير بطاقات لعملاء سيارات فولفو للحصول على الخدمة المتنقلة (Mobile Services) أينما كان العميل وبأى من محافظات الجمهورية، إضافة إلى خدمة ضمان شراء السيارة المستعملة من العميل بأعلى سعر بالسوق.

وأضاف "إبراهيم"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الهدف من افتتاح مركز خدمة ضخم (بمنطقة شرق القاهرة)، يعد من أهم استراتيجيات الشركة، ليخدم بصفة خاصة عملاء مدينة نصر ومصر الجديدة ومنطقة التجمع الخامس والقاهرة الجديدة، علاوة على أية عملاء آخرين راغبين فى الحصول على الخدمة ضمن سيارات فولفو، وكذا سيارات مجموعة عز العرب الأخرى مثل (بروتون الماليزية & سيتروين الفرنسية).

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة

الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة

الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب

الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب

قابيل يصدر قرارًا بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني

قابيل يصدر قرارًا بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني

رئيس البرلمان من بنجلادش: نحن برلمانيون ورمز ديمقراطية مصر

رئيس البرلمان من بنجلادش: نحن برلمانيون ورمز ديمقراطية مصر