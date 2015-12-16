محافظ الدقهلية يدعو لتوسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض جهاز الخريجين

عقد محافظ الدقهلية حسام الدين إمام، اجتماعا لأعضاء مجلس إدارة تشغيل شباب الخريجين بديوان عام المحافظة، بحضور هناء عبد العزيز وكيل الوزارة السكرتير العام المساعد وأعضاء مجلس إدارة الصندوق ومسئولى القوى العاملة والتضامن الاجتماعى والتربية والتعليم والشئون القانونية والشئون المالية والإدارية والمتابعة، لتوفير فرص عمل للشباب الخريجين من أبناء المحافظة من خلال إقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بقروض ميسرة.

واستمع المحافظ إلى الإنجازات التى حققها جهاز تشغيل شباب الخريجين منذ إنشائه حتى الآن، وأسفرت عن صرف 85 دفعة قروضا ميسرة للشباب بإجمالى 41.285 مليون جنيه، لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر استفاد منها 7990 شابا (3996 ذكور- 3994 إناث) بجميع مراكز وقرى المحافظة بإجمالى 7670 مشروعا بنطاق المحافظة.

وقد وجه المحافظ خلال الاجتماع لضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز عاما بعد عام، كما وافق المحافظ على استخراج رخصة مزاولة نشاط مؤقتة لمشروعات جهاز تشغيل شباب الخريجين محددة بمدة القرض.

وأشار إلى أهمية التيسير على الشباب فى الحصول على قروض لإقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للحد من البطالة وتوفير الحياة الكريمة لهم، مؤكداً أن المحافظة بكامل أجهزتها تحرص على تقديم كل العون للشباب، مشيراً الى أهمية التسويق الجيد للقروض عن طريق الندوات فى الجامعات ومراكز الشباب وكافة المصالح الحكومية.



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