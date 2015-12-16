صور| وزير الآثار يعلن نجاح عملية ترميم قناع «توت عنخ آمون»

أعلن وزير الآثار الدكتور ممدوح الدماطي، نجاح عملية ترميم القناع الذهبي للملك «توت عنخ آمون»، والتي استغرقت ما يقرب من 8 أسابيع، مشيرًا إلى أن عملية الترميم تمت بطريقة علمية متقنة دون استخدام أي مذيبات كيميائية.

وقام بعملية الترميم فريق مصري ألماني مشترك برئاسة الخبير الألماني كريستيان إيكمان، وذلك بعد عملية الترميم الخاطىء للقناع بمادة «الايبوكسي» والتي أجريت في أغسطس 2014.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الآثار بالمتحف المصري بالتحرير بمناسبة الانتهاء من عملية ترميم القناع الذهبي للملك «توت عنخ آمون»، بحضور مدير المعهد الألماني للآثار والمبعوث الرسمي لوزارة الخارجية الألمانية.

وأكد وزير الآثار، خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء، أنه عمل دراسة شاملة للقناع لم يحظ بها من قبل وتم فحصه بالأشعة المقطعية، وسيتم نشر تلك الدراسة في كتيب خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أنه تم فك اللحية بطريقة ميكانيكية بسيطة.

المراسل:عمر جمال