أخبار عاجلة

بيومي أفندي - بيومي فؤاد يغازل يسرا اللوزي ... دي ممرضة أومال مين يبقى سفير النوايا الحسنة -
أتلانتا يفقد نقطتين في الصراع على المقعد الأوروبي -
بث مباشر.. «برشلونة Vs ملجا» في الدوري الإسباني -
بث مباشر.. «يوفنتوس ►◄ كييفو فيرونا» في الدوري الإيطالي -
تشيلسي يواصل زحفه نحو «البريمير ليج» بإسقاط بورنموث بثلاثية -
البايرن يكتسح دورتموند برباعية ويواصل صدارة «البوندسليجا» -
هيجواين وديبالا يقودان اليوفي أمام كييفو في «الكالتشيو» -
«MSN» يقودون هجوم البارسا أمام ملجا -
بيبي أول ضحايا ديربي مدريد -
بيومي أفندي - ذات مومنت ... لما تيجي تسأل حد على عنوان ويفتي " الفتي عند المصريين " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

صور| وزير الآثار يعلن نجاح عملية ترميم قناع «توت عنخ آمون»

Google+ Print
صور| وزير الآثار يعلن نجاح عملية ترميم قناع «توت عنخ آمون» صور| وزير الآثار يعلن نجاح عملية ترميم قناع «توت عنخ آمون»

جانب من المؤتمر الصحفي لوزير الاثار

 

أعلن وزير الآثار الدكتور ممدوح الدماطي، نجاح عملية ترميم القناع الذهبي للملك «توت عنخ آمون»، والتي استغرقت ما يقرب من 8 أسابيع، مشيرًا إلى أن عملية الترميم تمت بطريقة علمية متقنة دون استخدام أي مذيبات كيميائية.

وقام بعملية الترميم فريق مصري ألماني مشترك برئاسة الخبير الألماني كريستيان إيكمان، وذلك بعد عملية الترميم الخاطىء للقناع بمادة «الايبوكسي» والتي أجريت في أغسطس 2014.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الآثار بالمتحف المصري بالتحرير بمناسبة الانتهاء من عملية ترميم القناع الذهبي للملك «توت عنخ آمون»، بحضور مدير المعهد الألماني للآثار والمبعوث الرسمي لوزارة الخارجية الألمانية.

وأكد وزير الآثار، خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء، أنه عمل دراسة شاملة للقناع لم يحظ بها من قبل وتم فحصه بالأشعة المقطعية، وسيتم نشر تلك الدراسة في كتيب خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أنه تم فك اللحية بطريقة ميكانيكية بسيطة.

المراسل:عمر جمال

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا