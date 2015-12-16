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بعد إعلان انضمامها لـ«التحالف الإسلامي».. تركيا تتراجع: لن نشارك عسكريًا بل مخابراتيًا فقط

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بعد إعلان انضمامها لـ«التحالف الإسلامي».. تركيا تتراجع: لن نشارك عسكريًا بل مخابراتيًا فقط بعد إعلان انضمامها لـ«التحالف الإسلامي».. تركيا تتراجع: لن نشارك عسكريًا بل مخابراتيًا فقط

بعد أن أعلنت المملكة العربية عن تأسيس تحالف إسلامي عسكري بقيادتها، توالت التصريحات الرسمية من تلك الدول نافية علمها بهذا التحالف أو إبلاغها قبل ورود أسمائهم في إعلان التأسيس.

وبحسب تقرير نشر على موقع BBC الإخباري، فإن وزارة الدفاع السعودية، أكدت على تصريح رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو “بموافقة بلاده على الانضمام إلى التحالف، وإنها مستعدة لأداء دورها”، مضيفا أن تركيا حين تسلمت “دعوة لتأسيس تحالف أوسع” كان رد بلاده إيجابيا، واعتبرت أن “أفضل رد لمن يحاول أن يربط الإسلام بالإرهاب هو وحدة الدول الإسلامية ضد الإرهاب. ولذلك، فتركيا مستعدة للمساهمة في أي جهد لمحاربة الإرهاب”.

لكن، بعد ساعات من هذا الإعلان، أعلن المتحدث باسم الخارجية التركية، «تانجو بلجيجك»، اليوم الأربعاء، أنه «لا توجد خطط لإنشاء قوة عسكرية تركية في إطار هذا التحالف»، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

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