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تقارير - تشيلسي يجهز بديل مورينيو

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تقارير - تشيلسي يجهز بديل مورينيو تقارير - تشيلسي يجهز بديل مورينيو

كشفت صحيفة "ذا تايمز" اسم المرشح المحتمل لخلافة جوزيه مورينيو في تدريب تشيلسي بالموسم المقبل حال إقالته.

تشيلسي يمر بفترة سيئة بالموسم الجاري كان أخرها الخسارة أمام ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 16 وتراجعه للمركز الـ 16 في جدول الترتيب.

وبات منصب مورينيو في القيادة الفنية للفريق على المحك بسبب النتائج السلبية، ولكن تبقى المشكلة أن إقالة مورينيو ستكلف النادي مبلغ 40 ملوين استرليني كشرط جزائي.

وببحسب الصحفية، فإن تشيلسي وضع اسم المدرب الإسباني خواندي راموس كأحد الأسماء المطروحة لخلافة مورينيو بنهاية الموسم مع استمرار النتائج السلبية، بجانب كارلو أنشيلوتي وأنطونيو كونتي.

وسبق لخواندي راموس أن تولى تدريب فريق توتنام في الدوري الإنجليزي بالفترة من 2007 وحتى 2008.

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