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استئناف العمل في رصف الطرق الداخلية بالوادى الجديد

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استئناف العمل في رصف الطرق الداخلية بالوادى الجديد استئناف العمل في رصف الطرق الداخلية بالوادى الجديد

أرشيفية

أعلن المهندس مجدي الطماوي مدير عام مديرية الطرق بالوادي الجديد أن الشركة المنفذة لرصف طرق المحافظة استأنفت العمل من جديد في رصف الجهة الغربية من شارع الزهور وشارع الأمل – الزهور واستكمال شارع الدكتور الذهبي من أمام مخبز عبد الله خضير حتى مركز البحوث الزراعية وذلك في إطار جهود المحافظة لاستكمال بعض مشروعات الطرق الداخلية المتوقفة وصيانة البعض الأخر.

ومن ناحية أخرى صرح الطماوي بأن إحدى الجمعيات العاملة في مجال الإنشاءات تبدأ في إنشاء الأرصفة والجزر الوسطي بشوارع مدينة الخارجة والمقرر لها مدة تنفيذ خمسة أشهر، كما تقوم الجمعية بإنشاء الأرصفة بشوارع مركز باريس خلال مدة تنفيذ مقررة ثلاثة أشهر.

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