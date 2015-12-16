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روما يخسر بركلات الترجيح ويودع كأس ايطاليا

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روما يخسر بركلات الترجيح ويودع كأس ايطاليا روما يخسر بركلات الترجيح ويودع كأس ايطاليا

أرشيفية

ودع فريق ايه اس روما كأس إيطاليا وخرج من دور ال`16 بعد الخسارة بركلات الترجيح من فريق سبيزيا كالتشيو 2-4 اليوم الأربعاء على ملعب الأولمبيكو.

وانتهت المباراة بالتعادل بدون أهداف ولعب الفريقان وقتا اضافيا انتهى بدون أهداف ولجأ الفريقان لركلات الترجيح ليهدر بيانيتش ودجيكو أول ركلتين وخسر الفريق في النهاية 2-4 .

شارك محمد صلاح النجم المصرى مع فريق روما وغاب عنه التوفيق فلم يتمكن من التسجيل, حصل محمد صلاح على خطأ في الدقيقة 54 بعد تدخل عنيف من مدافع سبيزيا ليحتسب الحكم ركلة حرة في مكان خطير بالقرب من منطقة الجزاء, لكن بيانيتش لم يستغلها بالشكل المثالي.

واستقبل صلاح كرة في الدقيقة 65 من زمن المباراة وسنحت له فرصة التهديف داخل منطقة الجزاء لكنه سددها عالية بعيدا عن المرمى.

وانطلق محمد صلاح بسرعة كبيرة وحصل على تمريرة تمنحه انفراد بالمرمى في الدقيقة 80 لكنه قرر أن يمرر داخل منطقة الجزاء لدجيكو لكن مدافع سبيزيا قام بتشتيت الكرة, ومرر صلاح كرة لصالح أوشان في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع الذي سدد كرة قوية من خارج المنطقة لكن الحارس تصدى لها.

وفي الوقت الإضافي تبادل الفريقان اضاعه الفرص واحتكم الفريقان لركلات الترجيح أهدر بيانيتش ودجيكو أول ركلتين جزاء ليخسر الفريق 2- 4 ويودع الكأس.

 

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