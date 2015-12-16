بالفيديو.. محافظ الشرقية لسائقى النقل: "أنا آسف قلقت نومكم"

قرر الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، إحالة عدد 8 من السائقين والمحصلين بمشروع النقل الداخلى بالمحافظة إلى التحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالديوان العام، لتوقفهم عن العمل وامتناعهم عن تشغيل سيارات المشروع، مما تسبب فى تعطيل مصالح المواطنين وإهدار المال العام.

وكانت معلومات وصلت اليوم لمحافظ الشرقية تفيد بتوقف عدد كبير من سيارات مشروع النقل أمام قرية شيبه والنكارية عن العمل على الرغم من حاجة طلاب الجامعة والمدارس والموظفين لتوفير وسيلة مواصلات تقوم بنقلهم.

وعلى الفور قام المحافظ بالتوجه بنفسه للمكان المذكور يرافقه لجنة من المتابعة الميدانية بالمحافظة ووقف أمام السائقين والمحصلين الذين كانوا نائمين نوما عميقا تحت الأشجار بجوار أحد المساجد.

وقال المحافظ: "أنا آسف، أزعجتكم وقلقت نومكم، حرام عليكم، أهدرتم أموال الدولة، وبتقولوا أن المحافظ صوته عالى، المشروع متوقف عن العمل والخسارة تزيد يوم بعد يوم وتطالبون بالحوافز والمكافآت"، ورد السائقون: "هناك تعليمات من الإدارة بعدم تشغيل السيارات إلا بعد الساعة الواحدة ظهراً".

ورد المحافظ: "أى إدارة هذه التى تريد الخراب تركتم الطلاب فريسة لسائقى السرفيس والزحام وتنامون داخل السيارات"، وقال: "سأقوم بنفسى بتقييم أداء عمل مديرى المشروعات على مستوى المحافظة وسأتابع التحقيق فيما نسب لمدير مشروع النقل بأنه قد قام بإصدار تعليمات للسائقين بعدم العمل إلا بعد الساعة الواحدة والنصف ظهراً" وكلف المحافظ المتابعة الميدانية بالمرور على كافة المشروعات بالمحافظة وإعداد تقرير للعرض على المحافظ بمعدلات الأداء والإنجاز.

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