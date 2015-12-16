مدرب سموحة: أعاني نفس مشكلة الأهلي

قال ميمي عبد الرازق المدير الفني لسموحة أنه يواجه مشكلة يعانيها الأهلي قبل مباراة الفريقين غدًا الخميس في الأسبوع الثامن للدوري.

وقال عبد الرازق: "الأهلي يضم عدة لاعبين جاهزين مثل غالي وفتحي ومؤمن وحجازي وربيعة ومتعب وإيفونا وعمرو جمال".

وأضاف عبر قناة الأهلي: "ونحن أيضًا نعاني من نفس المشكلة، حيث أن سموحة يضم خالد قمر وتمساح والعجيزي وأيمن أشرف ومانجا وياسر إبراهيم".

وتابع: "أواجه تحدي في إقناع اللاعب بالجلوس احتياطيًا، لأن لاعب لديه صراع نفسي لرغبته قوية في اللعب أساسيًا".

وواصل مدرب سموحة: "مباراة الأهلي ستكون صعبة للغاية، مثل كل مباريات الدوري، إلا أن الأداء الجيد لا يشفع".

واختتم: "الدليل على ما أقوله أن الأهلي خسر أمام المقاصة رغم تقديم مستوى جيد، ونفس الحال بالنسبة لنا تعادلنا مرتين أمام الحدود والمصري رغم أننا كنا الأفضل".