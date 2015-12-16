رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون: حركة تغييرات جديدة بقطاع الأمن بـ«ماسبيرو»

كتبت:إنجي لطفي

أصدر عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون عدد من القرارت بقطاع الأمن جاءت على النحو التالى : تكليف جمال محمد عجلان “رئيس الإدارة المركزية لأمن المبنى الرئيسى بماسبيرو” للقيام بمهام وظيفة ” نائب رئيس قطاع الأمن للمنشأت الخارجية ” بذات الدرجة العليا ، وتكليف أسامة جابر محمد عبد الله ” معار من أحد الأجهزة المعنية للقيام بمهام وظيفة ” نائب رئيس قطاع الأمن للمبنى الرئيسى بماسبيرو وملحقات.

كما تم تكليف خالد السيد أحمد السعدى معار من أحد الأجهزة المعنية للقيام بمهام وظيفة رئيس الإدارة المركزية لأمن الإذاعات الإقليمية المسموعة والمرئية ومراكز الإرسال بالمنطقة المركزية والجنوبية، وتكليف علاء الدين محمد أحمد الجندى ” مدير عام أمن المعلومات ووسائل الاتصال ” للقيام بمهام وظيفة ” رئيس الادارة المركزية لأمن المبنى الرئيسى، “وتكليف خالد حسنى محمود ابراهيم ” مدير عام أمن الإذاعات الإقليمية ومراكز الإرسال للمنطقة الشمالية ” للقيام بمهام وظيفة ” رئيس الإدارة المركزية لأمن الإذاعات الإقليمية المسموعة والمرئية ومراكز الإرسال للمنطقة الشمالية والشرقية ” تكليف أشرف حسن محمد على ” كبير اخصائيين أمن” للقيام بمهام وظيفة ” مدير عام امن الإذاعات الإقليمية ومراكز الإرسال للمنطقة الشمالية”.