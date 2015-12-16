ميدو: عبد ربه أهم لاعب في الإسماعيلي

وصف أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للإسماعيلي لاعبه حسني عبد ربه قائد الفريق بأنه أهم لاعب في صفوف الدراويش.

وقال ميدو: "عبد ربه أهم لاعبي الإسماعيلي، ليس فنيًا فقط، ولكن لدوره القيادي، كما أنه أكثر لاعب يشعر أن الفريق بحاجة للتماسك وتطور مستواه".

وأضاف عبر قناة "الحياة 2": "عبد ربه لم يخرج عن النص، بل أوصل رسالة سلبية بعد استبداله، بمغادرة أرض الملعب وعدم الجلوس على الدكة".

وبرر مدرب الدراويش: "أعتقد أنه كان غاضبًا لشعوره أن مستواه سيكون أفضل في الدقائق المتبقية وليس اعتراضًا على استبداله، لأنه تم تبديله في مباريات أخرى".

وأوضح: "كل لاعب يفكر في نفسه، ولكن لا بد من وقفة للحفاظ على النظام داخل الفريق، لذا تم تغريم حسني عبد ربه مثلما فعلت مع لاعبين آخرين".

وأتم المدير الفني للدراويش: "الغرامة المالية هي الأنسب، وقد أميل لإيقاف لاعب ولكن ليس أكثر من مباراة أو أسبوع".