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المصري يبدأ إجراءات بناء ملعبه الجديد

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المصري يبدأ إجراءات بناء ملعبه الجديد المصري يبدأ إجراءات بناء ملعبه الجديد

أعلن نادي المصري حصوله على تخصيص من محافظة بورسعيد لقطعة أرض بمساحة 25 فدان بمنطقة عزبة أبو عوف لبناء استاد جديد عليها.

وحصل النادي البورسعيدي على قطعة الأرض لتكون مقرا لبناء الاستداد الجديد، ولينقل الفريق للعب عليه بمجرد الانتهاء من بناءه في غضون ثلاث سنوات من الأن.

وقرر وزير الرياضة خالد عبد العزيز تخصيص مبلغ 200 مليون جنيه لبناء الاستاد، مع إسناد مهمة بناءه للإدارة الهندسية في الجيش.

تأتي خطوة مجلس المصري في بناء الاستاد الجديد، كخطوة جديدة بعد الحصول على أرض أخرى لبناء نادي اجتماعي خاص للمصري ومبنى استثماري لتوفير موارد دخل ذاتية للنادي.

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