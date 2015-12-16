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لأول مرة.. البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية بكنيسة مارمرقس بدمنهور

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لأول مرة.. البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية بكنيسة مارمرقس بدمنهور لأول مرة.. البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية بكنيسة مارمرقس بدمنهور
ألقى منذ قليل البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية بكنيسة مارمرقس بمدينة دمنهور بالبحيرة، وذلك لأول مرة بالمحافظة.

وشارك فى حضور العظة الروحية التى تقام لأول مرة بالبحيرة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة والمدن الخمس الغربية، وعدد كبير من الكهنة والأساقفة.

وتوافد المئات من الأقباط على الكنيسة المعروفة باسم الكرمة للسلام على البابا تواضروس، والحصول على البركة وسط حالة من التزاحم الشديد.

وقامت إدارة مطرانية البحيرة بإقامة سرادق داخل حرم الكنيسة لبث عظة البابا من خلال شاشات عرض كبيرة لاستيعاب الأهالى الوافدين، وتأتى هذه العظة بالتزامن مع العيد 44 لرسامة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة، وعيد ميلاده الثمانين، والذى احتفل به البابا خلال زيارته للبحيرة.. ويذكر أن البابا تواضروس كان أسقفا لمطرانية البحيرة لسنوات عديدة قبل أن يتولى بطريرك الأقباط.

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مصر 365