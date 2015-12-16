أخبار عاجلة

بيومي أفندي - بيومي فؤاد يغازل يسرا اللوزي ... دي ممرضة أومال مين يبقى سفير النوايا الحسنة -
أتلانتا يفقد نقطتين في الصراع على المقعد الأوروبي -
بث مباشر.. «برشلونة Vs ملجا» في الدوري الإسباني -
بث مباشر.. «يوفنتوس ►◄ كييفو فيرونا» في الدوري الإيطالي -
تشيلسي يواصل زحفه نحو «البريمير ليج» بإسقاط بورنموث بثلاثية -
البايرن يكتسح دورتموند برباعية ويواصل صدارة «البوندسليجا» -
هيجواين وديبالا يقودان اليوفي أمام كييفو في «الكالتشيو» -
«MSN» يقودون هجوم البارسا أمام ملجا -
بيبي أول ضحايا ديربي مدريد -
بيومي أفندي - ذات مومنت ... لما تيجي تسأل حد على عنوان ويفتي " الفتي عند المصريين " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل 10 مدنيين فى قصف للحوثيين بتعز والتحالف يرد بغارات على مدينة حجة

Google+ Print
مقتل 10 مدنيين فى قصف للحوثيين بتعز والتحالف يرد بغارات على مدينة حجة مقتل 10 مدنيين فى قصف للحوثيين بتعز والتحالف يرد بغارات على مدينة حجة

>أفادت مصادر طبية يمنية، مساء اليوم الأربعاء، بمقتل عشرة مدنيين وجرح 19 آخرين فى قصف شنه الحوثيون والقوات العسكرية الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح بمحافظة تعز 257 كيلومترا جنوب العاصمة صنعاء.

وقالت المصادر، إن القصف استهدف أحياء عديدة ،مؤكدة أن الحوثيين وقوات صالح خرقوا الهدنة منذ بدء سريانها.

وفى السياق نفسه، ذكرت المصادر أن الحوثيين وقوات صالح شنوا هجوما عنيفا على مواقع قوات الجيش والمقاومة فى منطقتى الجحملية والدحي، ما تسبب فى مقتل خمسة افراد من الجيش والمقاومة وجرح 41 آخرين.

وفى محافظة حجة 123 شمال غرب العاصمة صنعاء قالت مصادر محلية، إن سلسلة غارات جوية شنها طيران التحالف العربى على مواقع الحوثيين وقوات صالح بمدينة "ميدي" الحدودية مع شمال غرب حجة، وسمع دوى انفجارات بالمدينة تزامنت مع قصف مدفعى من قوات الجيش السعودى وبوارج التحالف العربى الحربية المتمركزة فى البحر الأحمر.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة