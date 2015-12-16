مقتل 10 مدنيين فى قصف للحوثيين بتعز والتحالف يرد بغارات على مدينة حجة

>أفادت مصادر طبية يمنية، مساء اليوم الأربعاء، بمقتل عشرة مدنيين وجرح 19 آخرين فى قصف شنه الحوثيون والقوات العسكرية الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح بمحافظة تعز 257 كيلومترا جنوب العاصمة صنعاء.

وقالت المصادر، إن القصف استهدف أحياء عديدة ،مؤكدة أن الحوثيين وقوات صالح خرقوا الهدنة منذ بدء سريانها.

وفى السياق نفسه، ذكرت المصادر أن الحوثيين وقوات صالح شنوا هجوما عنيفا على مواقع قوات الجيش والمقاومة فى منطقتى الجحملية والدحي، ما تسبب فى مقتل خمسة افراد من الجيش والمقاومة وجرح 41 آخرين.

وفى محافظة حجة 123 شمال غرب العاصمة صنعاء قالت مصادر محلية، إن سلسلة غارات جوية شنها طيران التحالف العربى على مواقع الحوثيين وقوات صالح بمدينة "ميدي" الحدودية مع السعودية شمال غرب حجة، وسمع دوى انفجارات بالمدينة تزامنت مع قصف مدفعى من قوات الجيش السعودى وبوارج التحالف العربى الحربية المتمركزة فى البحر الأحمر.

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